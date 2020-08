Ascolti Tv domenica 23 agosto 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) Ascolti Tv domenica 23 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Finale Champions League Bayern – PSG milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Non dirlo al mio capo 2×11-12 (replica)milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Hawaii Five-0 10×02 1a Tv mila e %NCIS New Orleans 5×15 1a Tv mila e %Bull 4×04 1a Tv mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % New York Academymilioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il segreto dei suoi occhi milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Mani di velluto mila e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % ... Leggi su dituttounpop

zazoomblog : Ascolti tv domenica 23 agosto: Non dirlo al mio capo Psg-Bayern Monaco New York Accademy - #Ascolti #domenica… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2562 — Ascolti da domenica 16 a sabato 22 agosto 2020: bene Yellowstone (4 milioni)… - tw_fyvry : Domenica, in Francia, chiude uno dei sei canali della TV pubblica (france•Ô) per pessimi ascolti - meno dello 0,5%… - infoitcultura : Ascolti tv, dati Auditel domenica 16 agosto: vince Non dirlo al mio capo 2, flop per Council of dads - antoniogenna : TéléFrance #149 — Ascolti francesi da domenica 9 a sabato 15 agosto 2020 — Approfondimenti: la stagione TV 2020/21 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti domenica Ascolti Tv domenica 23 agosto 2020 Dituttounpop Elodie: età, altezza peso, Chi è, fidanzato Marracash, Battiti Live

Elodie Di Patrizi, conosciuta semplicemente come Elodie, è una delle cantanti italiane più apprezzate degli ultimi anni. È arrivata al successo grazie alla quindicesima edizione del talent show Amici ...

E dopo la movida del sabato sera, Piazza Cavour, "il salotto di Bitonto", diventa un porcile

Domenica mattina, finita è la movida ed è come se fosse passata una tempesta di inciviltà. Piazza Cavour, il più noto salotto di Bitonto, è costellato di rifiuti ovunque. Michele Castellano, all'alba, ...

Elodie Di Patrizi, conosciuta semplicemente come Elodie, è una delle cantanti italiane più apprezzate degli ultimi anni. È arrivata al successo grazie alla quindicesima edizione del talent show Amici ...Domenica mattina, finita è la movida ed è come se fosse passata una tempesta di inciviltà. Piazza Cavour, il più noto salotto di Bitonto, è costellato di rifiuti ovunque. Michele Castellano, all'alba, ...