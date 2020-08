Ascolti tv domenica 23 agosto 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) Prime Time Su Rai 1 La serie Non dirlo al mio capo 2 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 N.C.I.S. New Orleans ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Il segreto dei tuoi occhi ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Paris Saint-Germain - Bayern Monaco, finale di Champions League, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film New York Academy ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film Mani di velluto ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Atlandide - Anatomia di un Dittatore ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Gomorra: La serie è stata vista da .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film Rugantino ha registrato .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Su Rai 1 ... Leggi su blogo

toysblogit : Ascolti tv domenica 23 agosto 2020 - zazoomblog : Ascolti Tv domenica 23 agosto 2020 - #Ascolti #domenica #agosto - CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 23 agosto 2020: Non dirlo al mio capo, Psg-Bayern Monaco, New York Accademy, dati di ascolto e … - zazoomblog : Ascolti tv domenica 23 agosto: Non dirlo al mio capo Psg-Bayern Monaco New York Accademy - #Ascolti #domenica… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2562 — Ascolti da domenica 16 a sabato 22 agosto 2020: bene Yellowstone (4 milioni)… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti domenica Ascolti Tv domenica 23 agosto 2020: Non dirlo al mio capo, Psg-Bayern Monaco, New York Accademy, dati di ascolto e share Il Corriere della Città Ragazza morta a Lipari:inchiesta Procura Barcellona P. Gotto

(ANSA) - PALERMO, 24 AGO - La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un'inchiesta sulla morte di Lorenza Famularo, 22 anni, avvenuta nella notte tra sabato e domenica nell'ospedale di Lipari.

Briciole di festa: i "Perdoni" ridotti all’osso

Dei grandi eventi di settembre resta poco: eventi simbolici a Terranuova, processione e musica a Montevarchi, stop a Castelfranco.

(ANSA) - PALERMO, 24 AGO - La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un'inchiesta sulla morte di Lorenza Famularo, 22 anni, avvenuta nella notte tra sabato e domenica nell'ospedale di Lipari.Dei grandi eventi di settembre resta poco: eventi simbolici a Terranuova, processione e musica a Montevarchi, stop a Castelfranco.