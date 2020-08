Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 23 agosto 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 23 agosto 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Non dirlo al mio capo ha ottenuto 2397 spettatori (share 12.37%) nel primo episodio e 2404 (15.61%) nel secondo; su Canale5 il calcio, con la Finale di Champions League PSG-Bayern Monaco ha avuto 5654 spettatori (29.27%). Su Italia1 il film New York Academy ha ottenuto 701 spettatori (3.84%); su Rai2 la serie tv Hawaii Five-0 ha totalizzato 1008 spettatori (5.10%), mentre NCIS New Orleans 807 (4.19%); su Rai3 il film Il segreto dei suoi occhi ha intrattenuto 827 spettatori (4.47%); su Rete4 il film Mani di Velluto 507 spettatori (2.87%); su La7 il documentario del ... Leggi su ascoltitv

