Ascolti tv, Auditel del 23 agosto: la serata va alla Champions League (Di lunedì 24 agosto 2020) La finale di Champion League, Paris Saint-Germain-Bayern Monaco (che ha incoronato i tedeschi campioni d’Europa), trasmessa da Canale 5, ha vinto gli Ascolti della prima serata di ieri grazie a 5.654.000 telespettatori e uno share del 29,26%. Su Rai1 l’ultima puntata – in replica – della serie ‘Non dirlo al mio capo 2’ ha ottenuto invece 2.397.000 telespettatori e il 12,37% di share nel primo episodio e 2.404.000 e il 15,61% nel secondo. Ascolti tv del 23 agosto, il resto del prime time Terzo gradino del podio per Rai2 che con ‘Hawaii Five-0’ ha totalizzato 1.008.000 telespettatori e il 5,09% di share e, a seguire, con. ‘N.C.I.S. New Orleans’ ne ha interessati 807.000 pari al 4,19%. Su Rai3 il film ‘Il segreto dei tuoi occhi’ ... Leggi su tvzap.kataweb

