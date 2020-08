Ascoltare questo tipo di musica può migliorare le prestazioni lavorative (Di lunedì 24 agosto 2020) Ormai c’è una prova scientifica: i ricercatori della Baylor University hanno chiesto a un gruppo di studenti universitari di ascoltare musica classica (nello specifico Chopin, Beethoven e Vivaldi) mentre veniva loro impartita una lezione e hanno potuto constatare che l’ascolto dello stesso brano musicale mentre si studia aiuta il cervello a «fermare» le informazioni, spostandole dalla «memoria temporanea» alla «memoria permanente». In più, alcuni stimoli esterni – come appunto può esserlo un brano musicale – possono far ripartire i nostri ricordi più antichi. Leggi su vanityfair

Diverse ricerche hanno analizzato l’influenza dell’ascolto di musica sulla qualità del lavoro, sul tempo di svolgimento dei compiti assegnati e sulla memorizzazione Ormai c’è una prova scientifica: i ...

Per età l’hanno subito paragonata a Billie Eilish. Ma Nahaze — nuova promessa italo-inglese tenuta a battesimo da Achille Lauro, che ha collaborato con lei nel singolo d’esordio «Carillon» — non si ri ...

