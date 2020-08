Arthur saluta il Barcellona: «Grazie di tutto» – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) View this post on Instagram Gràcies per tot, Barcelona. A post shared by Arthur Melo (@Arthurhmelo) on Aug 24, 2020 at 8:28am PDT Arthur ha lasciato ufficialmente il Barcellona: il saluto del centrocampista che inizia la sua avventura con la Juventus – VIDEO Arthur ha detto addio al Barcellona attraverso un VIDEO-messaggio pubblicato su Instagram. Il centrocampista brasiliano si appresta a cominciare la nuova stagione alla Juventus agli ordini di Andrea Pirlo, con una rinnovata fiducia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tuttosport : #Arthur saluta il #Barcellona: 'Grazie di tutto'. Ora la #Juve ?? - ChuchoCastroP : RT @tuttosport: #Arthur saluta il #Barcellona: 'Grazie di tutto'. Ora la #Juve ?? - Fprime86 : RT @tuttosport: #Arthur saluta il #Barcellona: 'Grazie di tutto'. Ora la #Juve ?? - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Arthur saluta il Barcellona: 'Mi sono sentito a casa. Ho giocato con degli amici' - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Arthur saluta il Barcellona: 'Mi sono sentito a casa. Ho giocato con degli amici' -