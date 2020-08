Arthur: “A Barcellona mi sono sentito a casa, sono stato fortunato” (Di lunedì 24 agosto 2020) Arthur Melo, centrocampista della Juventus, è pronto ad aggregarsi al club bianconero in vista della nuova stagione dopo il passaggio dal Barcellona che he visto Miralem Pjanic fare il percorso inverso. Il centrocampista brasiliano, dopo le molti discussioni, torna a parlare e saluta il club catalano attraverso il proprio profilo instagram. Queste le parole: “Andarsene è sempre difficile, mi sono sentito a casa. Lascio una società incredibile che avrà sempre il mio cuore, che mi ha fatto scoprire una nuova cultura e mi ha fatto crescere come calciatore e soprattutto come persona. Mi sento molto fortunato di aver giocato con dei calciatori che oggi posso considerare amici, persone con un cuore enorme, e di aver avuto dei tifosi del genere, che mi hanno ... Leggi su alfredopedulla

