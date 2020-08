Arteriopatia periferica (PAD): una nuova terapia farmacologica anticoagulante diminuisce il rischio di trombosi (Di lunedì 24 agosto 2020) Maria Eleonora Hospital, Ospedale di Alta Specialità a Palermo, ha partecipato ad un importante studio di ricerca pubblicato sul New England Journal of Medicine per la validazione di una terapia farmacologica post operatoria che riducesse le problematiche legate all’Arteriopatia periferica (VOYAGER PAD – Vascular Outcomes study of ASA along with rivaroxaban in endovascular or surgical limb revascularization for peripheral artery disease). L’Arteriopatia periferica (PAD) è una patologia a carico dell’apparato cardiovascolare che colpisce gli arti superiori e inferiori. Consiste nella stenosi (restringimento) delle arterie che portano il sangue agli arti. I flussi ematici diventano quindi insufficienti e non garantiscono più il buon ... Leggi su meteoweb.eu

