Arriva il Sure. Dall’Ue 27,4 miliardi di euro per sostenere lavoro e occupazione. Gualtieri: “È un apprezzamento alle politiche messe in campo dal Governo” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Nell’ambito del programma Sure, la Commissione europea ha riconosciuto al nostro Paese 27,4 miliardi di euro, l’importo maggiore fra quelli assegnati ai diversi Stati europei. La decisione di implementazione che è stata approvata oggi, e che sarà adottata a breve dal Consiglio, fa esplicito riferimento alle principali miSure attuate dal Governo per sostenere il lavoro e l’occupazione”. E’ quanto afferma in una nota il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. “Dalla Cassa integrazione per tutti i lavoratori dipendenti alle indennità per i lavoratori autonomi di vario tipo – ha aggiunto ... Leggi su lanotiziagiornale

