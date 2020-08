Arrigo Levi, muore a 94 anni il grande giornalista: ha diretto la Stampa ed è stato consigliere di Ciampi e Napolitano (Di lunedì 24 agosto 2020) Rientrato in Italia, dal 1946 al 1948 è direttore della 'Gazzetta di Modena'; dal 1951 al 1953 è corrispondente da Londra per la 'Gazzetta del Popolo'; dal 1953 al 1959 è corrispondente da Roma per ... Leggi su liberoquotidiano

RaiCultura : Addio a Arrigo Levi. Giornalista, conduttore televisivo e scrittore, aveva 94 anni. #ArrigoLevi #24agosto - eziomauro : È morto Arrigo Levi, fu direttore della Stampa e consigliere di due presidenti - eziomauro : Ciao Arrigo Levi, l’eleganza del giornalismo - MaricaGusmitta : #RipArrigoLevi Il ricordo di Carlo Casalegno firmato da Arrigo Levi: l’orgoglio di essere torinesi - La Stampa - - eliadallaglio : RT @_DAGOSPIA_: MUORE ARRIGO LEVI, AVEVA 94 ANNI –EX DIRETTORE DE LA STAMPA, AL QUIRINALE E' STATO CON.. -