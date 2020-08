Anzio, aggiornamenti Coronavirus: 9 le persone positive (Di lunedì 24 agosto 2020) In base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, che monitora costantemente la situazione, ad Anzio le persone attualmente positive al Coronavirus sono 9. Di queste 3 sono ricoverate in ospedale mentre 6 si trovano in isolamento domiciliare. Leggi anche: Coronavirus, iniziata oggi allo Spallanzani di Roma la sperimentazione del vaccino sull’uomo su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Un altro caso di coronavirus si registra oggi, 20 agosto, nel comune di Nettuno. Dopo la donna di Malta individuata ieri, è stata trovata positiva una donna di 47 anni in seguito a un tampone effettua ...

Una donna positiva nel comune di Nettuno. L'aggiornamento arriva dal Comune che, attraverso la pagina Facebook istituzionale, comunica che si tratta di una 34enne di origine maltese residente nel comu ...

