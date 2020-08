Antonia Byatt: l’ autrice contemporanea inglese (Di lunedì 24 agosto 2020) Antonia Byatt è il nominativo artistico di Antonia Susan Duffy. Byatt è una critica letteraria e scrittrice britannica. Nel 1990, l’ autrice giunge al successo con il romanzo “Possessione”, in cui racconta una storia romantica. Inoltre, alcune opere letterarie della scrittrice divengono pellicole cinematografiche e radiofoniche come: “Angeli ed insetti, Possession e Federica Quartet”. Antonia … Leggi su periodicodaily

Antonia Byatt nasce a Sheffield il 24 agosto 1936. I genitori sono John Frederick e Kathleen Marie Bloor. Il padre svolge l’ attività di giudice di corte e la madre è una insegnante. Antonia frequenta ...

