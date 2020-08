Antonella Mosetti ha il Coronavirus: “Il test sierologico era negativo”, il racconto (Di lunedì 24 agosto 2020) Si allunga la lista di personaggi famosi positivi al Covid-19 dopo le vacanze in Sardegna. L’ultima ad ammalarsi è Antonella Mosetti, che si è concessa qualche giorno di relax con gli amici a Porto Cervo. Una volta rientrata a Roma, piuttosto allarmata dalla situazione, la Mosetti si è sottoposta al test sierologico. Il risultato è … L'articolo Antonella Mosetti ha il Coronavirus: “Il test sierologico era negativo”, il racconto proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

La lista dei personaggi noti che in queste ore, dopo aver trascorso un periodo di vacanze in Sardegna, ha contratto il Coronavirus si allunga ed anche Antonella Mosetti è risultata positiva.Sono rientrata dalla Sardegna qualche giorno fa ed ho fatto subito l’esame sierologico che è risultato negativo ma, non tranquilla, ho fatto anche il tampone che per l’appunto è uscito positivo… quind ...