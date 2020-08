Antonella Mosetti e Aida Yespica hanno il Covid dopo le vacanze in Sardegna, ecco come stanno (Di lunedì 24 agosto 2020) Anche Antonella Mosetti e Aida Yespica si uniscono alla lunga lista di personaggi famosi che hanno contratto il Coronavirus in vacanza in Sardegna. Per fortuna, entrambe le showgirl sono asintomatiche. Antonella Mosetti e Aida Yespica hanno il Covid, ecco come stanno Sono rientrata dalla Sardegna qualche giorno fa ed ho fatto subito l’esame sierologico che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

La lista dei personaggi noti che in queste ore, dopo aver trascorso un periodo di vacanze in Sardegna, ha contratto il Coronavirus si allunga ed anche Antonella Mosetti è risultata positiva.

un in questi casi ci vuole un gran rispetto per il prossimo. Queste le parole di Antonella Mosetti tramite le Stories di Instagram, per poi affermare di stare bene e di avere solamente alcune ...

