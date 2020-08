Antonella Clerici sorprende tutti: foto in bikini e senza trucco sotto il sole (Di lunedì 24 agosto 2020) Non c’è trucco, non c’è inganno: è così che si potrebbe sintetizzare lo scatto senza make-up pubblicato da Antonella Clerici su Instagram, istantanea di un prezioso momento di relax in bikini, sotto il sole di agosto, prima degli impegni televisivi che la attendono. La reazione di fan e colleghi non si è fatta attendere. Antonella Clerici: bikini e niente trucco sui social Ultimi giorni di relax per Antonella Clerici, che si prepara a tornare in tv, su Raiuno, con il format che prenderà il posto de La Prova del Cuoco. Tutto è quasi pronto per la sua trasmissione intitolata È sempre mezzogiorno, ... Leggi su thesocialpost

