Antonella Clerici come non l’avete mai vista: senza trucco e bikini a 56 anni è bellissima [FOTO] (Di lunedì 24 agosto 2020) Antonella Clerici si sta godendo la sua pausa estiva dalla televisione in attesa di tornare a lavorare più carica che mai. La nota conduttrice de La prova del cuoco tornerà a settembre con un nuovo programma targato Rai. La trasmissione si chiamerà È sempre mezzogiorno e andrà in onda dal 21 di settembre. La partenza del nuovo programma di Antonella Clerici è dovuta slittare a causa di inconvenienti tecnico-logistici, ma lei non si perde d’animo ed è pronta a tornare più carica che mai sugli schermi italiani. Nel frattempo, si sta godendo gli ultimi giorni di totale relax prima di riprendere i suoi impegni lavorativi. Antonella Clerici in vacanza opta per un look naturale: fan in delirio Antonella ... Leggi su velvetgossip

infoitcultura : Antonella Clerici si mostra senza trucco (FOTO): la reazione dei colleghi - infoitcultura : Antonella Clerici in costume e senza trucco porta con eleganza le sue rughette (Foto) - infoitcultura : Antonella Clerici stupisce ancora su Instagram: “Non sembra lei” - infoitcultura : Antonella Clerici, l’avete mai vista senza trucco? La foto - infoitcultura : Antonella Clerici, selfie senza trucco al sole: bellezza acqua e sapone -