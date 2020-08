Anna rimpiazzata! Lewandowski ha una nuova compagna di… letto: che risveglio per il polacco [FOTO] (Di lunedì 24 agosto 2020) Una domenica da leoni per il Bayern Monaco, che si è aggiudicato la Champions League battendo in finale il PSG. Una vittoria pazzesca per la squadra tedesca e i suoi giocatori, che stanno vivendo un’emozione incredibile e lo mostrano quotidianamente sui social. Tra coloro che non sta di certo nascondendo la sua gioia c’è Lewandowski, capocannoniere della Champions con le sue 15 reti: il polacco ha trascorso la notte con la Coppa dei Campioni, rimpiazzando la moglie Anna. Un risveglio dolcissimo per Lewandowsi: “svegliato così 😂🏆 #aboutlastnight #uclfinal @fcbayern”, ha scritto sui social. L'articolo Anna rimpiazzata! Lewandowski ha una nuova compagna di… ... Leggi su sportfair

