Andrea Melchiorre positivo al Covid-19 invita i suoi contatti a fare il test (Di lunedì 24 agosto 2020) Andrea Melchiorre attualmente modello e influencer, noto per aver corteggiato a Uomini e Donne Valentina Dallari ha comunicato poche ore fa d”essere positivo al Covid 19 e ha invitato tutti coloro che nelle ultime settimane hanno avuto contatti con lui di sottoporsi al tampone. L’effetto vacanze, che ha determinato un aumento dei contagi tra giovani ma soprattutto in aree determinate sedi di movida e divertimento, continua a far salire i numeri sanitari allertando anche i vertici regionali. Molti i nomi noti che hanno dichiarato d’aver contratto il virus da due ex tentatrici di Temptation Island ad alcuni ex tronisti tra cui Giulia Latini: quasi tutti asintomatici hanno deciso di rendere pubblico sui social la loro disavventura dovuta soprattutto ad una certa ... Leggi su quotidianpost

