Andrea Melchiorre, l’ex tronista positivo al covid resta in Sardegna: “Sto qui in quarantena, non come gli ‘omertosi di mer*a’” (Di lunedì 24 agosto 2020) Reduce da una vacanza di venti giorni in Sardegna, anche l’ex tronista Andrea Melchiorre è risultato positivo al tampone per il covid-19. “Non ho sintomi, ma adesso starò 15 giorni qui in Sardegna in attesa di un altro tampone. Sto bene, sto in formissima”, ha raccontato ai suoi followers (più di un milione). Qualche giorno prima, il fashion influencer aveva “accusato” una tosse grassa e la febbre a 38. “Da quel momento mi sono rinchiuso subito in casa, ho parlato con il dottore e mi hanno fatto il tampone”, le sue parole su Instagram. Portisco, Cala Granu, Liscia Ruja Beach sono solo alcuni dei luoghi della Costa Smeralda che Melchiorre ha frequentato dal 2 agosto in avanti. “Non ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : Andrea Melchiorre ha il Coronavirus - FQMagazineit : Andrea Melchiorre, l’ex tronista positivo al covid resta in Sardegna: “Sto qui in quarantena, non come gli ‘omertos… - Noovyis : (Andrea Melchiorre, l’ex tronista positivo al covid resta in Sardegna: “Sto qui in quarantena, non come gli ‘omerto… - cuppyhar : RT @stanamysmile: Bionditudo, la Deganello, le due tentatrici, Bonifazi, Petagna, Andrea Melchiorre tutti positivi, e probabilmente anche N… - slevpingbeauty : RT @aidalaverdadera: Andrea Melchiorre che conta le tipelle che si è fatto e che ora dovranno farsi il tampone -