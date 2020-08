Andrea Melchiorre ha il Coronavirus, il suo appello ai fan (Di lunedì 24 agosto 2020) L’ex corteggiatore della trasmissione Uomini & Donne, Andrea Melchiorre, ha il Coronavirus e lancia un appello ai suoi fan. Andrea Melchiorre, ex volto della trasmissione Uomini & Donne, ha il Coronavirus e lancia un appello ai suoi fan: “Ho il Covid. Chi ha fatto le foto con me faccia il tampone”. Per lui, è impossibile … Leggi su viagginews

