Andrea Melchiorre, ex corteggiatore di Uomini e Donne positivo al Covid: ‘Chi ha fatto le foto con me deve andare a fare il tampone’ (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ risultato positivo al Coronavirus l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Andrea Melchiorre. I primi sintomi il 19 agosto scorso poi il tampone che ha dato esito positivo. Andrea Melchiorre è dal 2 agosto in Sardegna e ora che ha avuto i risultati invita tutte le persone che hanno avuto contatti con lui o che hanno fatto foto in sua compagnia a farsi il tampone. ‘Ho 37.7 di febbre, ho preso la tachipirina. Vediamo, chiamo la guardia medica e faccio il tampone. Sono chiuso in casa’ – raccontava quattro giorni fa il volto noto di Uomini e Donne su Instagram. ‘Tre test sierologici, sempre negativo prima di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

