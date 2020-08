Andrea Melchiorre ex corteggiatore di U&D ha il covid19 e dai social avverte: “Chi mi ha incontrato faccia il tampone” (Di lunedì 24 agosto 2020) Negli ultimi giorni dai social, sono arrivati diversi appelli di volti molto conosciuti che probabilmente sono stati anche fermati da fans di Uomini e Donne per fare un selfie o una chiacchiera mentre erano in vacanza in Sardegna. Ed è per questo motivo che hanno deciso di rendere nota la loro situazione. Tra gli altri anche Andrea Melchiorre, ex corteggiatore di Uomini e Donne seguitissimo sui social. Il modello è ancora oggi in Sardegna. Sarebbe dovuto partire per rientrare a Roma ma avendo fatto il tampone prima, ed essendo risultato positivo, si è giustamente messo in isolamento in casa da solo in Sardegna. Ma vuole lanciare un messaggio a tutti, avvertendo le persone che potrebbero essere entrate in contatto con lui nelle ultime ore. Raffaella Mennoia non ... Leggi su ultimenotizieflash

