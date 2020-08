Andrea Delogu: "Mio marito Francesco Montanari non mi guarda in tv" (Di lunedì 24 agosto 2020) Intervistata dal settimanale Telesette, Andrea Delogu ha confessato che il marito Francesco Montanari, famoso anche per aver interpretato il personaggio del Libanese nella serie televisiva Romanzo criminale, non la guarda in televisione. La conduttrice di La vita in diretta estate su Rai1 ha ammesso con ironia che fatica a trovare spazio nella televisione di casa:Si pensi che nemmeno guarda i miei programmi per problemi di tempo. 24 agosto 2020 15:56. Leggi su blogo

toysblogit : Andrea Delogu: 'Mio marito Francesco Montanari non mi guarda in tv' - ItaliaRai : Non perdete l'appuntamento dal lunedì al venerdì con le storie d'Italia de 'La Vita in Diretta Estate' con Marcello… - zazoomblog : Andrea Delogu la sua confessione spiazza un po’ tutti - #Andrea #Delogu #confessione #spiazza - ONadde : il #DCFanDome a parte il trailer di #Batman con la colonna sonora dei Nirvana ha spiccato per Andrea Delogu che è g… - Giancarlo9595 : Anche un po' d'Italia in questa conferenza con Andrea Delogu, Marco Balzarotti e Claudio Santamaria! ?????? #DCFanDome #dccomics -