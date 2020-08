Andrea Bocelli, addio al cane Pallina: «Facciamo spazio nel cuore» (Di lunedì 24 agosto 2020) «Cari amici, a seguito delle ultime segnalazioni di avvistamento in mare, è il momento di accettare». Con uno struggente annuncio social, Andrea Bocelli dice addio al cane Pallina, caduto tragicamente dalla barca del tenore toscano, in Sardegna: a nulla sono valse le ricerche di autorità e volontari, chiamati a raccolta da un altro post dell’artista, in cui chiedeva aiuto per provare a ritrovare l’amico a quattro zampe. Leggi su vanityfair

