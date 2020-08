Amatrice, 4 anni dopo il terremoto è ancora una città fantasma (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Premier Conte presenzierà ad Amatrice per la messa in memoria delle vittime. Purtroppo però nonostante il tempo trascorso la situazione non sembra essere cambiata Fonte Instagram – @alessandroserranoSono passati già 4 anni dal terribile sisma (di magnitudo 6.0) che ha distrutto Amatrice e i paesi limitrofi nel quale sono decedute 299 persone. Una ferita difficile da rimarginare, soprattutto se si considera che dopo circa 1500 giorni la situazione è pressapoco la medesima. Sono state rimosse le macerie (almeno quelle), ma ad oggi molte delle zone colpite sono ancora disabitate. Paesi fantasma insomma, che meriterebbero di ripartire dopo aver provato il dolore più profondo che delle comunità intere ... Leggi su chenews

