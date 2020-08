Altrabenevento: “Città Spettacolo, metà dei finanziamenti va ad azienda casertana” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione Altrabenevento sui finanziamenti della rassegna “Benevento Città Spettacolo”. Di seguito il testo: “Lo Spettacolo del comico napoletano, Vincenzo Salemme, finanziato dalla SCABEC- società della Regione Campania per i Beni Culturali, per promuovere il Teatro Romano di Benevento, si terrà a piazza Castello, nonostante le preoccupazioni per i possibili assembramenti. Il sindaco Mastella che fino a pochi giorni tuonava contro i giovani e la movida per il pericolo Covid19 ed ha chiesto il rinvio dell’apertura delle scuole, ieri ha spiegato che dobbiamo tornare alla normalità, imparare a convivere con il Coronavirus e concederci un po’ di svago con Città ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Altrabenevento “Città