Alluvione a Verona, il tweet shock: “Il nubifragio? E’ il karma contro nazifascisti e razzisti”, poi arrivano le scuse (Di lunedì 24 agosto 2020) Il nubifragio che ha messo in ginocchio Verona? Frutto del karma causato da concittadini “nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio“: sono divampate in brevissimo tempo le polemiche dal tweet shock postato oggi dall’inviato di “Repubblica” Paolo Berizzi. Sotto una foto che ritrae un marciapiede ricoperto di ghiaccio, Berizzi ha scritto: “Sono vicino a Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma“. Le risposte non si ... Leggi su meteoweb.eu

