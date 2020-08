Allo Spallanzani si sperimenta il primo vaccino italiano anti-coronavirus (Di lunedì 24 agosto 2020) È cominciata questa mattina Allo Spallanzani la sperimentazione di un vaccino contro il coronavirus, prodotto e realizzato da un’azienda italiana, la ReiThera di Castel Romano. La prima volontaria è una donna romana di 50 anni, che ha ricevuto la dose alla presenza del presidente del Lazio Nicola Zingaretti, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato e i vertici dell’istituto. Il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia, ha illustrato il programma sperato. A noi interessa che il vaccino sia efficace. Se tutto avviene nei tempi programmati il nostro auspicio è che sia prodotto in primavera. Il primo volontario a cui stamattina è stata inoculata la dose di vaccino verrà ... Leggi su ilnapolista

sole24ore : Covid, al via allo Spallanzani la sperimentazione del vaccino sull’uomo - nzingaretti : Oggi allo Spallanzani inizia la sperimentazione del vaccino anti #Covid sugli esseri umani, finanziata da… - Agenzia_Ansa : Al via la sperimentazione sull'uomo del vaccino anti-Covid interamente italiano allo Spallanzani di Roma. Inoculata… - MaeyCat : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Il vaccino italiano sarà pubblico. Un bene comune a disposizione di tutti coloro che ne avranno bisogno. L… - Brizioful : RT @nzingaretti: Oggi allo Spallanzani inizia la sperimentazione del vaccino anti #Covid sugli esseri umani, finanziata da @RegioneLazio e… -

Ultime Notizie dalla rete : Allo Spallanzani

Finalmente il grande giorno è arrivato. È partita questa mattina all’Inmi (Istituto Nazionale per le Malattie Infettive) Spallanzani di Roma la sperimentazione sull’uomo del vaccino made in Italy di ...Roma, 24 ago. (askanews) - Al via, dall'Istituto Spallanzani di Roma, la sperimentazione del vaccino Covid, ricerca portata avanti con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero della Ricerca. So ...