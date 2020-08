Allo Spallanzani parte oggi la sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid. La prima dose a una donna. Zingaretti: “E’ un traguardo raggiunto. Sarà pubblico” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Da oggi inizia una fase della ricerca assolutamente nuova”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipando, questa mattina all’Irccs Lazzaro Spallanzani di Roma, all’avvio della sperimentazione sull’essere umano del primo vaccino anti Covid-19, made in Italy. Presente all’iniziativa, tra gli altri, l’assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Rinnovo l’appello alla responsabilità” ha detto Zingaretti. “Senza il senso della responsabilità di tutti rischiamo di tornare indietro”. “E’ una giornata positiva e importante – aggiunge ... Leggi su lanotiziagiornale

