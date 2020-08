Allarme Uomini e Donne, ex corteggiatore: “Chi ha fatto foto con me faccia il test” (Di lunedì 24 agosto 2020) Allarme da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne, il ragazzo è risultato positivo al Covid-19 e ha lanciato un appello sul suo profilo Instagram: “Chi ha fatto foto con me faccia il test.” Dopo l’ex corteggiatrice Giulia Lati sono risultati positivi al Covid-19 altri due ex volti d Uomini e Donne. Anche Nilufar Addati ha dichiarato sul suo profilo Instagram di essersi messa in isolamento fiduciario in attesa dei risultati del Test, finendo con lo scoprire di aver contratto il virus: “La mia vacanza in Sardegna è stata troppo spensierata.” Nelle ultime ore anche Andrea Melchiorre è risultato positivo al Coronavirus e ha deciso di fare un pubblico ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Uomini Incendi, ancora allarme nell'Isola: interventi in corso in diversi Comuni Nuoro, inferno di fuoco L'Unione Sarda Puglia, allarme Aids: un contagio ogni due giorni

Bari - «Con 162 casi diagnosticati in Puglia significa che nell'arco del 2019 un giorno sì ed uno no, una persona ha contratto il virus dell’Hiv». È amaro il commento di Angela Calluso, presidente Cam ...

Cerignola, nella notte fallisce assalto a blindato sull'A16 Bari-Napoli. E' il terzo in un mese

Assalto a un blindato fallito nella notte fra domenica 23 e lunedì 24 agosto sull'autostrada A16 Bari-Napoli in direzione Sud, nel Foggiano, a pochi chilometri dal casello di Cerignola Ovest. Secondo ...

