Alla Sapienza di Roma la ‘summer school’ della cattedra intitolata al re del Bahrein

Dal 31 agosto al 5 settembre si terrà presso l'Università La Sapienza la "Summer school in Religions and peaceful coexistence". L'iniziativa è organizzata dal King Hamad Centre for Peaceful Coexistence. Spieghiamo meglio: è la seconda edizione della summer school della cattedra Re Hamad in Dialogo interreligioso e coesistenza pacifica, attivata presso lo storico ateneo Romano Alla fine del 2018 e affidata al professor Alessandro Saggioro. Quel re Hamad è Sua Maestà il re del Bahrain, Ḥamad bin ʿĪsā Āl Khalīfa, peraltro già beneficiario di una laurea honoris causa conferitagli proprio dAlla Sapienza alcuni anni fa.

