Alla Commissione Ue le proposte per lavoro e la cassa integrazione: all’Italia 27 miliardi (Di lunedì 24 agosto 2020) La proposta presentata al Consiglio Ue per l’attivazione del meccanismo Sure prevede un sostegno finanziario complessivo di 81,4 miliardi di euro per 15 Paesi. All’Italia la fetta più grossa Leggi su corriere

Linkiesta : Il Comitato Democratici per il No ha annunciato che porterà di fronte alla commissione nazionale di garanzia la que… - romano_aida : RT @per_2020: ll Sì del @pdnetwork al #Referendum2020 non è mai stato ufficialmente deliberato, così un gruppo di iscritti, aderenti al Com… - LauraPuppato : RT @simonabonafe: L'Europa che sostiene il lavoro. Ecco il piano #SURE. Oggi la Commissione europea ha proposto al Consiglio Ue l'attivazio… - ruanolinop : RT @simonabonafe: L'Europa che sostiene il lavoro. Ecco il piano #SURE. Oggi la Commissione europea ha proposto al Consiglio Ue l'attivazio… - REstaCorporate : RT @simonabonafe: L'Europa che sostiene il lavoro. Ecco il piano #SURE. Oggi la Commissione europea ha proposto al Consiglio Ue l'attivazio… -