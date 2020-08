Alatri, quattro ragazzi si perdono in montagna: salvati dal Soccorso Alpino. Erano già disidratati (Di lunedì 24 agosto 2020) Nel pomeriggio di ieri il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto sui Monti Ernici, in provincia di Frosinone, per ricercare e recuperare quattro escursionisti di Alatri dispersi (tutti giovani del posto). I quattro, impegnati in un’escursione sul sentiero che porta dalla Certosa di Trisulti al Monte Rotonaria, dopo aver perso l’orientamento hanno contattato i Carabinieri chiedendo aiuto. I Militari dell’Arma hanno dunque allertato la stazione locale di Collepardo del Soccorso Alpino che è intervenuta con una squadra di terra. Il gruppo di escursionisti, contattato telefonicamente, è stato individuato facilmente vicino ad un rifugio e riaccompagnato alla Certosa di Trisulti. Nonostante la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

