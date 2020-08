Al via l’era Pirlo: domani alle ore 15 conferenza stampa (Di lunedì 24 agosto 2020) domani alle ore 15 ci sarà la prima conferenza stampa di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus. Il “Maestro” parlerà ai microfoni dell’Allianz Stadium. Pirlo era stato presentato alla stampa dal presidente Agnelli per la sua nomina a tecnico dell’Under 23 ma in pochi giorni tutto è cambiato e domani sarà la prima conferenza alla guida della prima squadra. Foto: Twitter Juventus L'articolo Al via l’era Pirlo: domani alle ore 15 conferenza stampa proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

