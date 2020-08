Al via le sperimentazioni sull’uomo del vaccino anti-Covid scoperto in Italia (Di lunedì 24 agosto 2020) Grande soddisfazione per lo Spallanzani: iniziano le sperimentiazioni del vaccino anti-Covid ‘made in Italy’. Zingaretti: “importante salto contro il virus”. Cominciano le sperimentazioni sull’uomo del vaccino contro il Covid-19 scoperto in Italia. Proprio oggi infatti il primo volontario arriverà presso l’Inmi Spallanzani di Roma per cominciare il percorso. “Sono molto soddisfatto e orgoglioso di questo” … L'articolo Al via le sperimentazioni sull’uomo del vaccino anti-Covid scoperto in Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

