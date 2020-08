Al via la sperimentazione del primo vaccino italiano contro il coronavirus (Di lunedì 24 agosto 2020) (foto: Chandan Khanna/Afp/Getty Images)È stata avviata all’ospedale Spallanzani di Roma la prima fase di sperimentazione del primo vaccino italiano contro il coronavirus. A partire dal 24 agosto verrà somministrato a 90 volontari, scelti tra quasi 5mila potenziali candidati, che per gli otto mesi successivi verranno attentamente monitorati e sottoposti a sette visite di controllo per rilevare la sicurezza ed eventuali effetti collaterali, ma non ancora l’efficacia, che sarà confermata in fasi successive. In caso di esito positivo di tutta la procedura, le prime immunizzazioni potranno essere disponibili già in primavera. A dirlo è il direttore sanitario del nosocomio romano, Francesco Vaia, che si è mostrato ... Leggi su wired

