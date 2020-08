Al via allo Spallanzani la sperimentazione sull'uomo del vaccino italiano (Di lunedì 24 agosto 2020) E' stata inoculata la prima dose al primo volontario. Se i primi risultati della fase 1 saranno positivi, entro la fine dell'anno potranno prendere il via le fasi 2 e 3. Zingaretti: 'Sarà a ... Leggi su tg.la7

sole24ore : Covid, al via allo Spallanzani la sperimentazione del vaccino sull’uomo - Adnkronos : #Covid, al via allo #Spallanzani il test sull'uomo del #vaccino 'made in Italy' - CottarelliCPI : So che il tema non è 'trendy' (si parla solo di covid) ma stasera un tizio mi dice che non paga le tasse perché lo… - H24Prati : Covid-19, al via la sperimentazione del vaccino allo Spallanzani. Ecco come partecipare - - H24Parioli : Covid-19, al via la sperimentazione del vaccino allo Spallanzani. Ecco come partecipare - -