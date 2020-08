Aida Yespica positiva al Covid-19 (Di martedì 25 agosto 2020) Si allunga la lista dei vip che, rientrati dalle vacanze in Sardegna, si sono sottoposti al tampone per verificare la positività (o meno al Coronavirus). Dopo Federico Fashion Style, Antonella Mosetti, Andrea Zenga, Nilufar Addati, Vittoria Deganello, Andrea Melchiorre, Daniele Schiavon, Ilaria Gallozzi, Beatrice De Masi, Giulia Latini anche Aida Yespica, sul proprio account Instagram, ha rivelato di aver contratto il virus. Ecco le sue parole: 25 agosto 2020 00:02. Leggi su blogo

blogtivvu : Anche Antonella Mosetti e Aida Yespica si aggiungono alla lunga lista di volti famosi che hanno contratto il Corona… - blogtivvu : Antonella Mosetti e Aida Yespica hanno il Coronavirus, ecco come stanno - xfleursdumaI : ANCHE AIDA YESPICA ?? che angoscia - LillyContext : Antonella Elia e Aida Yespica all’isola dei famosi del 2004 - TRASHPERSON18 : #13 Aida Yespica (13 VOTI) (la concorrente più bella delle 4 edizioni, I SAID) -

Ultime Notizie dalla rete : Aida Yespica

UrbanPost

Sono rientrata dalla Sardegna qualche giorno fa ed ho fatto subito l’esame sierologico che è risultato negativo ma, non tranquilla, ho fatto anche il tampone che per l’appunto è uscito positivo… quind ...Dopo essere risultato negativo al test sierologico in Sardegna, dove era andato in vacanza, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, parrucchiere di attrici e influencer, non sentendosi molto b ...