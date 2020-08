Aggressione razzista alla candidata in Toscana: l'orda fascistoide che alberga in Italia (Di lunedì 24 agosto 2020) Sì, c'è da tempo nel nostro paese, nel “ventre molle” che galleggia nella parte offuscata del più bieco oscurantismo, una “mandria” per lo più composta da uomini, ma non mancano le donne - che come nell'infame ventennio fascista, aizzata da novelli gerarchi in cerca di fortuna nella veste di novelli comandanti di ventura - dedicata a sfogare le loro frenesie “sadomasochiste” istigando becere sofferenze e dolori a tutte le persone che secondo la loro opinione malata manifestano “diversità” di (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

zazoomblog : Aggressione razzista alla candidata in Toscana: lorda fascistoide che alberga in Italia - #Aggressione #razzista… - SofiaGinanni : @RobertDeNiroUS Robert De Niro Razzista ? Mah mette sempre episodi dove Afroamenicani picchiano qualcuno... giorni… - SecondaLa : @sjcarjo1 @RadioSavana Ma sparisci, qui l'Italia va a fondo e tu twitti 'aggressione razzista' ma dove vivi?Vogliam… - calloni_fabio : AGGRESSIONE RAZZISTA tra la GENTE, la FERMERESTI ? [ Esperimento Sociale ] - MashaBirba : RT @umbratiIis: Menano una persona di origini straniere al grido di 'così imparano a rispettare gli italiani' ma il fatto che si sia tratta… -