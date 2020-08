Adesso scoppia la rivolta degli esperti: "Il terrorismo lo pagano gli ospedali" (Di lunedì 24 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Il virologo del San Martino Matteo Bassetti e il consulente per l'Emergenza sanitaria in Veneto asfaltano i catastrofisti: "Basta terrorismo" Il coronavirus sta riprendendo vigore? Se sì, c'è da temere una seconda ondata? "Serve attenzione, certo, ma finiamola col terrorismo psicologico", afferma a gran voce Giorgio Palù, virologo e consulente fidato di Luca Zaia per l'emergenza sanitaria nella Regione Veneto. "Gli allarmi esagerati danneggiano il sistema sanitario", rincara la dose Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "Ora basta terrorismo'' Il coronavirus è davvero così mortale come sembra? A quanto pare, no. All'unisono, il microbiologo Palù, 71 anni, scienziato di fama internazionale, ... Leggi su ilgiornale

adishofkookie : un anno con Jungkook . mi scoppia il cuore sono così felice di averlo conosciuto, di averlo trovato . mi ha aiutata… - nnmiabbonomerde : @TheRub14 @MaryLalla22 @acmilan Ma siiiiiii tanto adesso abbiamo la mega coppia che scoppia romagnoli-Kjear - WaverlyEarpRZN : @NicoleHaughtRZN — lì con lei; ora la sta stringendo in una presa decisa a non lasciarmi più andare, la fredda sens… - Aquilonisenzac1 : @Julia78792 @MetaErmal Oh sì!! Se ci penso mi scoppia già adesso?????? Ermal,la sua magia! È specialmente speciale!! - LadyLuck9595 : Ho bevuto una bottiglia di birra e adesso mi scoppia la testa -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso scoppia Adesso scoppia la rivolta degli esperti: "Il terrorismo lo pagano gli ospedali" il Giornale Liverpool, Flick a sorpresa: “Thiago? Resta”. Poi scoppia a ridere

Thiago Alcantara ha trascinato il Bayern Monaco alla conquista della Champions League nella finale disputata ieri contro il Psg. Il centrocampista spagnolo è stato tra i migliori in campo, una prestaz ...

A Poviglio scoppia il caso Taffo, le critiche del parroco: «In questo periodo no al black humor»

L’evento con il libro dell’agenzia di onoranze fa discutere. Il vicesindaco: «Si parlerà di social media, non di morte» POVIGLIO. «Black humor? No grazie. Almeno, non in questo momento. Mi pesano anco ...

Thiago Alcantara ha trascinato il Bayern Monaco alla conquista della Champions League nella finale disputata ieri contro il Psg. Il centrocampista spagnolo è stato tra i migliori in campo, una prestaz ...L’evento con il libro dell’agenzia di onoranze fa discutere. Il vicesindaco: «Si parlerà di social media, non di morte» POVIGLIO. «Black humor? No grazie. Almeno, non in questo momento. Mi pesano anco ...