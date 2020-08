“Adesso basta”. Giallo di Caronia: il marito di Viviana e papà di Gioele esplode di rabbia (Di lunedì 24 agosto 2020) Tanta rabbia da parte di Daniele Mondello è stata manifestata in queste ore. Il marito di Viviana Parisi e papà del piccolo Gioele ha deciso di affidare al social network Facebook le sue considerazioni. Nel post ha dunque scritto: “Mia moglie non ha mai toccato mio figlio neppure con un dito, credo siano stati aggrediti da animali. Quanto prescritto a Viviana era finalizzato a lenire il suo stato d’ansia: a causa del Covid, e dei mesi di clausura forzata in casa, temeva per la sua famiglia”. Poi: “La stessa paura che abbiamo avuto tutti. Finché vivrò e Viviana e Gioele mi daranno la forza di andare avanti lotterò fino alla mia morte per sapere la verità. Il mio dolore non ha confini ma non sono disposto a ... Leggi su caffeinamagazine

