Addio a Kreole, cane eroe di Amatrice: è scomparsa quattro anni dopo il terremoto (Di lunedì 24 agosto 2020) quattro anni dopo il terremoto nel centro Italia, è morto uno dei cani eroi di Amatrice , che aiutarono i soccorritori a recuperare i sopravvissuti dalle macerie: è infatti scomparso oggi Kreole , ... Leggi su leggo

Presente e protagonista in tutte le grandi emergenze italiane dal terremoto del Centro Italia al Ponte Morandi, fino a Ischia, oltre a tutte le ricerche persona in ambito regionale in Umbria. Oggi la ...E' morta Kreole, cane dei vigili del fuoco protagonista di molte emergenze italiane: dal Ponte Morandi ad Amatrice. Da otto anni in servizio al nucleo cinofilo dei Vigili del fuoco di Perugia, al fian ...