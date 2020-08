Abusi edilizi in zona a elevato rischio frana: denunciate 3 persone (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMoschiano (Av) – Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, finalizzati anche a garantire il rispetto dell’ambiente, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dell’Abusivismo edilizio. Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri della Stazione di Quindici hanno denunciato tre persone del Vallo di Lauro ritenute responsabili, a vario titolo, di violazioni in materia edilizia. In particolare, i Carabinieri accertavano che i predetti, in assenza delle prescritte autorizzazioni, stavano procedendo alla ristrutturazione di un edificio di Moschiano, ubicato in un’area sottoposta a vincolo sismico e considerata a elevato rischio frana. Alla luce delle evidenze emerse, ... Leggi su anteprima24

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, finalizzati anche a garantire il rispetto dell'ambiente, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dell'abusivism ...

