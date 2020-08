Abbraccia sconosciuti nel centro commerciale: “Ho il Covid, ora lo hai anche tu" (Di lunedì 24 agosto 2020) È entrato nel centro commerciale ma, invece di fare spese, si è avvicinato ai clienti per Abbracciarli, pronunciando la frase: “Ti sto Abbracciando, sono positivo al Covid. Ora anche tu sei contagiato”. È questo quanto verificatosi nella giornata del 15 agosto attorno alle 19 in un centro commerciale della cittadina di Springfield, negli Usa: a riportare la notizia è la Cnn.Ora l’autore del gesto è ricercato dalla polizia, che vuole interrogarlo. A tale scopo, le forze dell’ordine hanno deciso di diffondere alcune foto dell’uomo che appare con la mascherina. Police in Massachusetts are looking for a man who allegedly gave a Walmart shopper a "Covid hug." ... Leggi su huffingtonpost

È accaduto a Springfield, negli Usa. Tra i clienti a cui l’uomo (ora ricercato dalla polizia) si è avvicinato ci sarebbero anche soggetti con problemi di salute, tra cui una persona reduce dal cancro ...

È entrato nel centro commerciale come un normale cliente ma invece di fare acquisti si è diretto verso gli altri clienti a caso che non lo conoscevano e mai lo avevano visto e ha iniziato ad abbraccia ...

