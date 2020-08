A Wall Street si scatenano gli acquisti (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,85%, a 28.167 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 3.417 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,18%); poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,57%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+2,05%), finanziario (+1,81%) e materiali (+1,58%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto sanitario, che riporta una flessione di -0,80%. Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Boeing (+5,51%), DOW (+5,22%), American Express (+2,74%) e Exxon Mobil (+2,26%). I più forti ribassi, invece, si verificano su United Health, che continua la seduta con ... Leggi su quifinanza

