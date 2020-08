A spasso con Churchill tra le macerie di Berlino (Di lunedì 24 agosto 2020) In mostra il diario proibito della segretaria scelta dal premier inglese per la conferenza di Potsdam nel '45: "Si sente tanfo di putrefazione" Leggi su quotidiano

Cani nei parchi pubblici e padroni in festa: da venerdì sono scattate le modifiche al regolamento di polizia urbana, consentendo agli amici a quattro zampe di entrare nei parchi della città. Già nel p ...Joy, a 19 anni, la stessa età della principessa Elisabetta, il 13 luglio del ´45, lasciò per la prima volta la Gran Bretagna, compì il suo primo viaggio in aereo, e arrivò "in un nuovo mondo", nella B ...