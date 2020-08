A Pomigliano d’Arco i renziani si alleano con Forza Italia contro la coalizione M5s-Pd (Di lunedì 24 agosto 2020) Pomigliano d’Arco (Napoli) laboratorio politico dell’intesa Pd-M5s benedetta da Rousseau. Ma anche della tendenza di Italia Viva a sfilarsi, per osteggiarlo. E tornare, come a Corsico, nel milanese, a un antico e diverso laboratorio, quello del patto del Nazareno tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Nella città di Luigi Di Maio si agitano vecchie e nuove pulsioni: così aumenta il valore simbolico della competizione nella terra dell’ex capo politico dei Cinque Stelle. All’azione di Pd e M5s, alleati per le amministrative del 20 e 21 settembre intorno al candidato sindaco Gianluca Del Mastro, nome terzo ai partiti, professore di Papirologia, presidente dell’Ente Ville Vesuviane ed ex insegnante del Liceo Imbriani dove si diplomò Di Maio – “ma il ministro non è stato uno dei miei ... Leggi su ilfattoquotidiano

