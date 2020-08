A Lampedusa 58 migrati positivi al Covid. Braccio di ferro tra Musumeci e il Viminale. Il governatore va avanti con l’ordinanza di sgombero (Di lunedì 24 agosto 2020) “C’è chi parla di codicilli, di ordinanza legittima o nulla. Intanto, stanotte si sono confermati 58 positivi a Lampedusa”. E’ quanto ha detto, su Facebook, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che a questa mattina incontrerà la stampa, a Catania, per illustrare l’ordinanza sullo sgombero degli hotspot e dei Centri di accoglienza per i migranti, con le relative modalità di attuazione. Il provvedimento è stato firmato dal governatore sabato notte. “E altri tamponi – ha aggiunto – arriveranno in giornata per l’esito, al secondo controllo che ho disposto. Ulteriore dimostrazione che la mia ordinanza interviene su materia sanitaria e non sulla politica migratoria. Dal Viminale attendiamo ... Leggi su lanotiziagiornale

