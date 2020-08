A cavalcioni sulla statua di Camilleri, la ragazza della foto: 'Non dormo da tre notti per gli insulti, ma non mi scuso' (Di lunedì 24 agosto 2020) Si è fatta fotografare mentre è a cavalcioni sulla statua di Camilleri e sono piovute le critiche. Una ragazza ha risposto alle offese e alle minacce con una lettera al quotidiano La Sicilia, in cui ... Leggi su leggo

La fotografia che ritrae una ragazza seduta a cavalcioni sulla statua di Andrea Camilleri ha indignato i fan dell’amatissimo scrittore siciliano. Persino il sindaco di Agrigento (Calogero Firetto) ave ...

Che vita triste, senza statue

Statue abbattute, statue imbrattate, statue spezzate, statue profanate. Fino a ieri le ignoravamo, o quasi, e adesso nel giro di un'estate sono diventate simboli di movimenti civili, icone politiche, ...

