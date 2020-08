500 Miglia di Indy, Alonso deluso: “gara piena zeppa di imprevisti, ho avuto un sacco di problemi” (Di lunedì 24 agosto 2020) Si è chiusa al ventunesimo posto la 500 Miglia di Indianapolis di Fernando Alonso, costretto a fare i conti con numerosi problemi nel corso dei 200 giri compiuti sull’ovale americano. Gregory Shamus/Getty ImagesLo spagnolo ha analizzato nel post gara quanto avvenuto, sottolineando di aver dato tutto se stesso per provare a risalire la classifica: “ad essere sinceri non abbiamo avuto nemmeno un giro in cui sorridere. La gara è stata zeppa di imprevisti per noi. Fin dall’inizio ho dovuto fare i conti con problemi di bilanciamento della vettura, avevo tantissimo sovrasterzo. Durante i pit-stop abbiamo poco a poco affrontato il problema riducendo l’incidenza dell’alettone anteriore e cambiando anche qualcosa per quanto concerne le gomme. Dopo queste ... Leggi su sportfair

